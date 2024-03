Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Freitagmittag fester

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 73,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 0,8 Prozent auf 73,05 EUR. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,05 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,65 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.253 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,78 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,70 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 63,45 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.936,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.607,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 1,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn