Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 81,07 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,12 USD. Bei 79,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 397.780 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,10 USD) erklomm das Papier am 05.03.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 1,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 29,23 USD. Mit einem Kursverlust von 63,95 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.02.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.936,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.607,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 USD fest.

Redaktion finanzen.net

