Uber Aktie News: Uber reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 79,38 USD zu.

Um 22:15 Uhr sprang die Uber-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 79,38 USD zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 80,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.823 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,23 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 63,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.02.2024. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent auf 9.936,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.607,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 USD fest.

