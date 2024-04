Uber Aktie News: Uber gibt am Montagnachmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 75,30 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 75,30 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 74,50 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 76,70 USD. Zuletzt wurden via New York 464.052 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,03 Prozent. Bei einem Wert von 29,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 61,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.936,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.607,00 USD eingefahren.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,25 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

