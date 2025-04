Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 68,67 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 68,67 USD zu. Bei 70,06 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,31 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 683.969 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.02.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Aktie aus.

