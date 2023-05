Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Uber 34,12 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 17:31 Uhr 0,9 Prozent auf 37,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,48 USD. Bisher wurden heute 12.581 Uber-Aktien gehandelt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 02.05.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,011 USD je Uber-Aktie stehen.

