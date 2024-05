Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag tief südwärts

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 65,95 USD abwärts.

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,4 Prozent auf 65,95 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 63,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,50 USD. Bisher wurden via New York 2.007.622 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 08.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,26 USD fest.

