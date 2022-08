Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Uber 31,25 EUR

Das Papier von Uber legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 32,12 EUR. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 32,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.913 Stück gehandelt.

Bei 42,21 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,90 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,43 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 USD aus.

Am 02.08.2022 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.073,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.929,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Uber wird am 09.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Laut Analysten dürfte Uber im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,514 USD einfahren.

