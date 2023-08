Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 44,50 USD.

Die Uber-Aktie gab im London-Handel um 10:36 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,50 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,50 USD. Zuletzt wechselten via London 20.004 Uber-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,33 Prozent auf 9.230,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,217 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

