Uber Aktie News: Uber verliert am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 44,20 USD ab.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 44,20 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,10 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 304.055 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,95 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,09 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,217 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

