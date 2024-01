Uber Aktie News: Uber steigt am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 59,02 USD.

Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 59,02 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 59,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,97 USD. Zuletzt wurden via AMEX 30.512 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,52 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 7,62 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,48 USD. Mit einem Kursverlust von 56,83 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.292,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.343,00 USD umsetzen können.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,378 USD je Uber-Aktie belaufen.

NYSE-Titel Uber-Aktie im Plus: BER richtet Abholzone für Uber, Bolt & Co. ein

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden

NYSE-Titel Uber-Aktie gefragt: Londons Black Cabs bald über App buchbar