Uber Aktie News: Uber reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Uber 34,50 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 34,40 EUR. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,40 EUR. Bei 34,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.238 Uber-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 37,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,08 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (19,18 EUR). Abschläge von 79,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 08.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber -1,28 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.607,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.845,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Uber am 03.05.2023 präsentieren.

2023 dürfte Uber einen Verlust von -0,082 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

