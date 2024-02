Uber Aktie News: Uber am Mittag fester

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 66,60 EUR.

Um 11:35 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,60 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,90 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.873 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 68,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.04.2023 auf bis zu 26,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 59,91 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Uber veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.607,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 USD je Uber-Aktie belaufen.

