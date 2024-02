Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 71,44 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 71,44 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 71,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,40 USD. Bisher wurden via New York 743.446 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,05 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,23 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 59,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.607,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Uber-Aktie.

