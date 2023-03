Uber Aktie News: Uber am Donnerstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Uber 32,36 EUR

Die Uber-Aktie konnte um 10:26 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 32,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,57 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 473 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 35,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,19 EUR ab. Abschläge von 69,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 08.02.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 8.607,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 5.778,00 USD umgesetzt.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,105 USD je Uber-Aktie.

