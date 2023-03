Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Uber 32,36 EUR

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 34,05 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 34,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 460.130 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,49 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gewinne von 9,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,90 USD am 01.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,11 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,44 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.607,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 5.778,00 USD eingefahren.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,105 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

