Uber Aktie News: Uber tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

09.04.24 16:09 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Uber-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 75,00 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 75,00 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,50 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,18 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,60 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253.579 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. 9,47 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,23 USD fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,03 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 07.02.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.936,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 8.607,00 USD ausgewiesen worden waren. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,26 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung

