Uber Aktie News: Uber am Mittag stärker

Das Papier von Uber konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 37,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 37,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.095 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,76 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,19 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 48,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Am 02.05.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.823,00 USD – ein Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 6.854,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie leichter: Autonomes Auto der Alphabet-Tochter Waymo überfährt Hund - Google aktualisiert Street-View-Bilder

Wall Street-Titel Uber-Aktie in Grün: Uber strebt bessere Klimabilanz an

Robotaxis der Google-Tochter Waymo kommen auf Uber-Plattform - Uber- und Alphabet-Aktien dennoch tiefer

