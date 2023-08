Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Mittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,08 EUR abwärts.

Die Uber-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:29 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,08 EUR. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 40,76 EUR ein. Bei 41,08 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.567 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,50 EUR. Gewinne von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,12 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,230 USD je Aktie.

