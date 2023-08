Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 44,58 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,58 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 44,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 280.070 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 22,95 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

