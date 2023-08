Uber Aktie News: Uber am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 45,16 USD.

Die Uber-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 45,16 USD. Bei 45,23 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,45 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 23.619 Aktien.

Bei 49,47 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 22,97 USD erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 96,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Am 01.08.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,230 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn

Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu