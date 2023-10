Uber Aktie News: Uber am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 2,5 Prozent auf 45,76 USD zu.

Um 22:15 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 45,76 USD. Bei 45,90 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 18.186 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 8,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 22,97 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.230,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,357 USD je Aktie.

