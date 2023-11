Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 49,80 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 49,80 USD nach oben. Bei 49,85 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 475.408 Uber-Aktien.

Am 08.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 0,48 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.292,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.343,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,370 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

