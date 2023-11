Uber Aktie News: Uber am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 49,56 USD.

Die Uber-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,9 Prozent auf 49,56 USD nach. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,92 USD ab. Bei 49,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71.430 Stück gehandelt.

Am 08.11.2023 markierte das Papier bei 50,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 24,10 USD fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 105,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 9.292,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.343,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,370 USD je Uber-Aktie.

