Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Minus bei 72,55 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 72,55 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 72,16 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 74,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 842.595 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 USD. Dieser Kurs wurde am 12.10.2024 erreicht. 19,91 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,99 USD am 06.08.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 31,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,96 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,94 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten"

Ausblick: Uber gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fraport- und Uber-Aktien uneins: Frankfurter Flughafen schafft Stellflächen für Uber-Fahrzeuge