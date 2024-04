Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 74,93 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,93 USD ab. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 74,00 USD. Bei 74,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 245.539 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 82,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 9,57 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,23 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 61,00 Prozent wieder erreichen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Uber veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.936,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.607,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 1,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben

Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung