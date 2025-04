So entwickelt sich Uber

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag tiefer

10.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 72,47 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Uber 64,68 EUR -1,99 EUR -2,98% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Uber befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 72,47 USD ab. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,23 USD nach. Bei 71,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 519.811 Uber-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 87,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 20,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 24,12 Prozent sinken. Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,27 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,94 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Delivery Hero-Aktie rutscht ab: Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber gescheitert Uber-Aktie taucht ab trotz "stärkstem Quartal aller Zeiten"

