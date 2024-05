Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,53 USD abwärts.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 67,53 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 66,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 505.291 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 45,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Uber ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10,13 Mrd. USD gegenüber 8,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,984 USD im Jahr 2024 aus.

