Uber Aktie News: Uber am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 38,80 EUR.

Die Uber-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:35 Uhr um 1,1 Prozent auf 38,80 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 38,80 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 39,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.479 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,36 EUR erreichte der Titel am 28.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (20,57 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,98 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Am 02.05.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.823,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 6.854,00 USD eingefahren.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,007 USD je Uber-Aktie in den Büchern stehen.

