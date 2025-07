Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 95,47 USD abwärts.

Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 95,47 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,12 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,98 USD. Bisher wurden heute 393.436 Uber-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,71 USD erreichte der Titel am 09.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,35 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 54,99 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 73,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Uber veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,32 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 Mrd. USD im Vergleich zu 10,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 12.08.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

