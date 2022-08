Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Uber 30,41 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,41 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 30,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 200 Stück.

Bei einem Wert von 42,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Mit einem Zuwachs von 27,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 19,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 USD.

Am 02.08.2022 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 105,47 Prozent auf 8.073,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.929,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

2022 dürfte Uber einen Verlust von -4,514 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

