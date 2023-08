Uber Aktie News: Uber tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Uber im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 40,34 EUR.

Die Uber-Aktie wies um 11:40 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 40,34 EUR. Die Uber-Aktie legte bis auf 40,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 40,06 EUR. Mit einem Wert von 40,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 616 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 44,11 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.230,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.073,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,230 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

