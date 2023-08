Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 44,83 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 45,18 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,27 USD. Bisher wurden via New York 405.152 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,49 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 10,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 22,95 USD. Abschläge von 48,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.230,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.073,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

