Uber Aktie News: Uber zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 46,52 USD.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 46,52 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 46,58 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 45,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 246.479 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,49 USD. Mit einem Zuwachs von 6,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 50,68 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

