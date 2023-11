Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 51,54 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 3,0 Prozent. Bei 51,65 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 50,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1.010.563 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,65 USD an. 0,21 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,91 USD am 28.12.2022. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 115,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9.292,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.343,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,370 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

