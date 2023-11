Uber Aktie News: Uber am Freitagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 50,06 USD zu.

Das Papier von Uber legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 50,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 50,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.600 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2022 bei 24,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,370 USD je Uber-Aktie belaufen.

