Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 63,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 63,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 63,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 786.521 Uber-Aktien.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 63,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,71 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 145,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 07.11.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Uber hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,61 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Uber wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,377 USD je Aktie aus.

