Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 78,52 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 78,52 USD ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 78,06 USD. Bei 78,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 882.055 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 9,74 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 54,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent auf 11,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,51 USD je Uber-Aktie.

