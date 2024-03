Uber Aktie News: Uber tendiert am Vormittag südwärts

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Uber-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 71,50 EUR.

Die Uber-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 71,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 71,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 608 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 78,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,66 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.607,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert