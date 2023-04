Uber Aktie News: Uber am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Uber 29,06 EUR

Um 11:26 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 29,10 EUR nach oben. Bei 29,28 EUR erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 1.460 Stück.

Bei 35,40 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 19,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 51,67 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Uber ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.607,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.778,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Verlust in Höhe von -0,103 USD je Aktie aus.

