Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 75,27 USD zu.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 75,27 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 75,73 USD zu. Mit einem Wert von 74,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.311 Uber-Aktien.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,07 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,23 USD am 28.04.2023. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 157,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 9.936,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.607,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,26 USD je Uber-Aktie.

