Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 70,12 USD abwärts.

Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 70,12 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 69,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,46 USD. Bisher wurden via New York 267.043 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 24,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 54,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Uber gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Uber am 30.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2025 aus.

