Uber Aktie News: Uber tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 38,40 EUR abwärts.

Die Uber-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 38,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 38,30 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 38,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.107 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 7,16 Prozent niedriger. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,57 EUR ab. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 86,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 02.05.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,007 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

