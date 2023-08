Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 43,40 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 43,40 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 43,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,00 USD. Zuletzt wurden via New York 363.669 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,49 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,03 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,95 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Abschläge von 47,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Uber veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.230,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.11.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,230 USD je Uber-Aktie belaufen.

