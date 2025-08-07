Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,29 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 89,29 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,93 USD nach. Bei 89,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 547.476 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,71 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 33,55 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Uber die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

