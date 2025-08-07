DAX24.060 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.022 -0,4%Nas21.469 +0,1%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1595 -0,5%Öl66,61 +0,4%Gold3.347 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx
Vorbereitung auf den Putin-Gipfel: Merz plant Konsultationen mit Trump und Selenskyj Vorbereitung auf den Putin-Gipfel: Merz plant Konsultationen mit Trump und Selenskyj
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kurs der Uber

Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber

11.08.25 16:09 Uhr
Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
77,93 EUR 1,34 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 89,29 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,93 USD nach. Bei 89,94 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 547.476 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,71 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 33,55 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Uber die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Anleger vorsichtig: Uber-Aktie gibt Gewinne nach überzeugenden Zahlen wieder ab

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

Uber-Aktie im Minus: Heidelberg setzt Mindesttarif für Uber & Co. durch

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen