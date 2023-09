Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 47,24 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 47,24 USD. Bei 47,24 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 19.344 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 49,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 22,97 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 51,37 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,309 USD fest.

