Uber Aktie News: Uber gewinnt am Vormittag an Boden

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 46,66 USD nach oben.

Die Uber-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 46,66 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 47,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.698 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 6,02 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 22,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 103,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,357 USD je Aktie aus.

