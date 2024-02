Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 70,59 USD.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 70,59 USD abwärts. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 70,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 364.224 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 73,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 3,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 58,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.936,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.607,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 01.05.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn

Ausblick: Uber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal