Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 76,34 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 76,34 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,16 USD nach. Mit einem Wert von 74,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 717.826 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 38,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.02.2025 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent auf 11,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Uber am 30.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

