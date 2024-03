Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 78,39 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 78,39 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,44 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 455.255 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 4,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,23 USD ab. Mit einem Kursverlust von 62,72 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.02.2024 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 0,29 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent auf 9.936,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.607,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

